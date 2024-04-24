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Dünya
AA 24.04.2024 21:30

AB, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız soruşturma talep etti

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de bulunan toplu mezarlara ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

AB, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız soruşturma talep etti
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'de toplu mezarların bulunduğuna dair haberlerin endişe verici olduğunu söyledi.

Söz konusu haberlerin "insan haklarının ihlal edilmiş olabileceği izlenimi verdiğini" ifade eden Stano, mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının ölümlerinin önlenmesi için AB'nin "elinden gelen her şeyi yapacağını" aktaran Stano, bu ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma yapılması çağrısına katıldıklarını kaydetti.

Stano, ayrıca AB'nin "Gazze'de yaşanan zulmün ve saldırıların durması" için acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 20 Nisan'dan bu yana 334 ceset çıkarılmıştı.

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