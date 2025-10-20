AB, Gazze'de ateşkesin ardından İsrail'e karşı yaptırım önerilerinin akıbetini görüşecek

Kallas, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakanların öncelikli gündeminde Ukrayna'daki son durumun yer aldığını belirten Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere AB ülkesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geleceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu hoş değil. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklanma kararı olan birinin bir Avrupa ülkesine geldiğini görmek gerçekten hoş değil." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, "Putin'le görüşecek kişinin (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy olmasını isterdim." dedi.

Görüşmeden çıkacak sonucun daha önemli olduğunu belirten Kallas, Trump'ın da AB gibi Putin'e baskı uygulamasını umduğunu söyledi.

Yaptırım önerileri

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesin ardından güncel durumu da görüşeceklerini dile getirerek, bakanların İsrail'e karşı masadaki yaptırım seçenekleriyle ilgili nasıl bir yol izleneceğini görüşeceklerini bildirdi.

"Geçen haftaki gelişmeler göz önüne alındığında durum elbette değişti." diyen Kallas, "Asıl soru, dışişleri bakanlarının bunlarla (yaptırımlar) ne yapmaya karar vereceği." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse iki yıllık sessizliğini bozarak, 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.

Teklifin kabul edilmesi için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor.