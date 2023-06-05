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Dünya
AA 05.06.2023 20:16

AB enerji krizi acil tedbirlerini bitiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji krizi nedeniyle geçen yıl uygulamaya geçirilen elektrik talebini azaltma ve elektrik üreten şirketlerin gelirlerini sınırlama gibi tedbirlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

AB enerji krizi acil tedbirlerini bitiriyor

AB Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına yönelik acil durum müdahalelerinin gözden geçirilmesi için hazırlanan ve AB Konseyi'ne gönderilen raporu yayımladı.

Raporda, geçen yıl enerji piyasası için getirilen elektrik talebini düşürme, enerji üreticilerinin gelirine üst sınır koyma ve perakende elektrik fiyatlarını belirleme gibi kuralların Avrupa enerji piyasalarının rahatlamasına katkıda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Son dönemde AB elektrik piyasasında arz ve fiyatların geçen yıla kıyasla ciddi ölçüde değiştiği belirtilen raporda, "Acil durum önlemlerinin uzatılması şu anda gerekli veya tavsiye edilebilir görünmüyor" ifadesi kullanıldı.

Raporda, AB Komisyonu'nun, söz konusu enerji kriz önlemlerinin uzatılmasını teklif etmeyeceği bildirildi.

Elektrik fiyatlarının hali hazırda megavatsaat başına 80 euronun altına düştüğü anımsatılan raporda, 2022 boyunca gözlemlenen elektrik fiyatı artışlarının gelecek kış döneminde yaşanma olasılığın düşük olduğu belirtildi.

AB üyesi ülkeler, geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi ile birlikte artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı çok sayıda tedbir ve destek programı uygulamaya koymuştu. Bu enerji desteklemeleri üye ülkelerin kamu maliyelerine ciddi bir yük getiriyor.​​​​​​​

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğal gaz fiyatları bugün megavatsaat başına 28 eurodan işlem görüyor. Bu rakam geçen yaz döneminde 350 euroya kadar çıkmıştı.

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