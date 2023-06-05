ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz

Blinken, Washington'da düzenlenen İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) 2023 Politika Zirvesi'nde konuştu.

İsrail ve ABD arasındaki ortaklığın hayatın her alanına yayıldığına dikkati çeken Blinken, hükümetler arasındaki işbirliğinin halklar arasındaki bağlarla güçlendirildiğini ifade etti.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iki ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail-ABD ilişkisi ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığıyla güvence altına alınmıştır. Bu bağlılık müzakere edilemez" dedi.

ABD'nin İsrail'e askeri ve mali yardım aktardığını, iki ülkenin ortak askeri tatbikat ve araştırma-geliştirme çalışmaları yürüttüğünü belirten Blinken, "İsrail güçlü oldukça Amerika daha güvende olur" diye konuştu.

Blinken, İsrail'in meşruluğunu sorgulayan girişimlerle de mücadele ettiklerini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi gibi forumlarda İsrail'i yalnızlaştırma ve hedef alma çabalarına karşı geldiklerini kaydetti.

"İsrail'in karşılaştığı en büyük tehdit İran rejimidir"

İsrail'in birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Blinken, "Ancak İsrail'in karşılaştığı en büyük tehdit İran rejimidir" ifadesini kullandı.

Blinken, Rusya'nın da İran'a silah desteği sağladığını belirterek, "İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" vurgusunda bulundu.

Biden yönetiminin İran'a yönelik diplomasi, ekonomik baskı ve caydırıcılık politikaları uyguladığını kaydeden Blinken, "Eğer İran diplomasi yolunu reddederse, Başkan Biden açık bir şekilde İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu birçok kez tekrar etti" ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine katkı sağlamak için aynı zamanda bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye katkı sunduğunu söyledi.

"İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ABD'nin ulusal çıkarlarını destekliyor"

Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ABD'nin ulusal çıkarlarını destekliyor. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir rol oynamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun çok çabuk ya da kolay bir şekilde olmayacağının farkındayız ancak bu yönde çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cidde ve Riyad'a bu hafta düzenleyeceği ziyarette konunun gündeme geleceğine işaret eden Blinken, bölgesel entegrasyon ve istikrarın hem İsrail hem de ABD'nin çıkarına olduğunu kaydetti.

Blinken, "Ancak entegrasyon ve normalleşme İsrailliler ve Filistinliler arasındaki ilerlemenin yerine geçemez. İsrail'in ortaklarıyla derinleşen ilişkisi Filistin halkının refahına ve iki devletli çözüme katkı sağlamalı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Blinken, iki devletli çözümün ise İsrail ve Filistinliler arasında doğrudan müzakerelerle gerçekleşebileceğinin altını çizdi.