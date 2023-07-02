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Dünya
AA 02.07.2023 12:46

AB dönem başkanı İspanya'dan AB-Türkiye ilişkilerini teşvik etme vaadi

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da İsveç'ten devralan İspanya, "AB-Türkiye ilişkilerini pozitif gündemle teşvik etme" vaadini programına aldı.

AB dönem başkanı İspanya'dan AB-Türkiye ilişkilerini teşvik etme vaadi
[Fotograf: AA]

İspanya Dışişleri Bakanlığının açıkladığı, "AB Dönem Başkanlığı Programı"nda "Doğu Akdeniz ve Türkiye" başlığıyla ayrılan bölümde, İspanya'nın, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması gibi her iki tarafın da çıkarına olan işbirliklerini, Türkiye ile pozitif gündemle geliştirmeyi teşvik edeceği" belirtildi.

İspanya'nın ayrıca AB dönem başkanlığı sürecinde Doğu Akdeniz'in güvenliği ve istikrarı için de çalışacağı vurgulandı.

"Avrupa daha yakın" başlıklı programın tanıtımını 29 Haziran'da Madrid'de yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın dönem başkanlığı önceliklerini de şu şekilde sıralamıştı:

"Stratejik ve kendi kendine yeterlilik açısından AB'nin yeniden endüstrileşmesinin sağlanması, ekolojik ve çevresel geçişin hızlandırılması, sosyal ve ekonomik adaletin artırılması, barış, istikrar ve kalkınmaya öncelik veren kurallara dayalı bir ulusal düzeni savunmak için siyasi birliğin güçlendirilmesi."

İspanya, 6 ay sürecek AB dönem başkanlığı sürecinde ülke topraklarında üst düzey katılımlı gayriresmi 22 toplantı organize etmeyi planlıyor.

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