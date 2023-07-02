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Dünya
AA 02.07.2023 12:14

Fransa'daki protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı

Fransa'da, 17 yaşındaki Nael M’nin 27 Haziran’da polis tarafından öldürülmesi nedeniyle başlayan protestolar 5'inci güne girerken, dün 719 kişi gözaltına alındı.

Fransa'daki protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı, 45 polis ve jandarma yaralandı.

Fransız basınındaki habere göre protestocular, L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evini, yanan bir araçla hedef aldı. Saldırıda aile üyeleri yaralanırken, savcılık "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ülke genelinde tansiyon düşmedi

Ülkenin özellikle büyük kentleri Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'da düzenlenen gösteriler yine olaylı geçti.

Esnaf, dükkanlarını korumak için önlemler alırken, bazı eylemciler mağazalara saldırdı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Polis ve jandarma, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde bulunanları tahliye etti.

Ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Aşırı sağcılar sokağa indi iddiası

Sosyal medyada Marsilya'da polisin plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, Angers ve Chambery kentlerinde aşırı sağcı ve yüzü maskeli grupların eylemcileri darbettiği öne sürülmüştü.

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