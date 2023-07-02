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Dünya
AA 02.07.2023 12:43

Norveçli siyasetçi gözlük çalmaktan gözaltına alındı

Norveç Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes'in, Oslo Havalimanı’nda pahalı bir güneş gözlüğünü çalmaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Norveçli siyasetçi gözlük çalmaktan gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

USA Today'in haberine göre, 2 hafta önce yaşanan olayda Moxnes, Gardermoen kentinde, Oslo Havalimanı'ndaki dükkandan parasını ödemediği pahalı bir gözlükle ayrıldığının anlaşılması üzerine hırsızlıktan gözaltına alındı.

Norveçli siyasetçi, gözlükleri "yanlışlıkla" aldığını iddia etse de polis, Moxnes'e hırsızlıktan 3 bin Norveç kronu ceza kesti.

Moxnes, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, bir düğün için gittiği Gardermoen'deki mağazadan güneş gözlüğünü kendisinin sanıp valizine koyduğunu ifade etti.

Kamuoyunda bazı çevrelerin polislerin olaya fazla tepki verdiğini düşünmesine ilişkin Moxnes, polislerin işlerini yaptığını ancak bunun utanç verici bir deneyim olduğunu belirtti.

Norveçli siyasetçi, herhangi bir mazereti olmadığını ve durumun sonuçlarını kabul etmek zorunda olduğunu kaydetti.

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