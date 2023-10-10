Az Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 13:28

AB dışişleri bakanlarının acil toplantısına, İsrail ve Filistinli bakanlar da çağrıldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının acil toplantısına İsrail ve Filistinli bakanları da çağırdığını bildirdi.

AB dışişleri bakanlarının acil toplantısına, İsrail ve Filistinli bakanlar da çağrıldı

Borrell, X üzerinden yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının, İsrail-Filistin konusunda yapacağı gayriresmi nitelikli acil toplantıya, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'yi de davet ettiğini aktardı.

Yüksek Temsilci, bakanların katılımlarını teyit edip etmediklerine dair bilgi vermedi.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının, Brüksel saatiyle 16.00'da başlaması planlanıyor.

AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin boşalttığı noktalarda Azerbaycan polisi görevini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Fransa'da polis, Manş Denizi sınırındaki göçmen kampını dağıttı
14:37
Konya’ya 248 yeni fabrika daha kuruluyor
14:36
Avrupa ülkeleri Filistin'e yardımlar konusunda bölündü
14:30
Hamaney, Filistin'deki olayların ardında İran'ın olduğu iddialarına tepki gösterdi
14:29
"Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi' iddiasına yalanlama
14:27
Kremlin: İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Marmara’nın güney kıyılarında denizanası yoğunluğu
Marmara’nın güney kıyılarında denizanası yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ