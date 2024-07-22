Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2024 10:51

AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bakanları, Brüksel'de Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele almak üzere bir araya geldi.

AB dışişleri bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplanıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Brüksel'de düzenlenen toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da videokonferans yöntemiyle katılacak.

Kuleba, Ukrayna’da süregelen savaşın son durumu hakkında bakanları bilgilendirecek.

Bakanlar ardından son gelişmeler ışığında Orta Doğu'daki durumu ele alacak.

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Borrell, Ukrayna'daki elektrik üretim kapasitesinin yüzde 70'inin zarar gördüğüne işaret ederek, yaklaşan kış mevsiminde bu durumun sivillerin hayatını zorlaştıracağını söyledi.

Borrell, "Daha fazla hava savunması ve elektrik üretim kapasitesi. Bunlar üye ülkelere yapmamız gereken iki çağrı. Elbette Ukrayna'nın diğer meselelerini de görüşeceğiz." dedi.

Toplantıda AB'nin dönem başkanlığını üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyaretinin hemen ardından gerçekleştirdiği Rusya temaslarının da görüşüleceğini belirterek, üye ülkelerle bu durumun değerlendirmesinin yapılacağını ifade etti.

Macaristan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "AB'yi savaş isteyen birlik olmakla suçladığını" hatırlatan Borrell, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, Ukrayna'yı desteklemektedir ve BM tüzüğü temelinde bu savaşı bitirmeye istekli. AB savaşın devamı için çabalamıyor, savaşın bir tarafı değil. Bir saldırı karşısında Ukrayna'yı savunuyor." dedi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ukrayna
Sıradaki Haber
BM yetkilisi, İsrail ordusunun Gazze'de BM konvoyunu hedef aldığını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
İstanbul'da yola atlayan çocuğa araba çarptı
13:10
Demokratlardan Harris'e destek gelmeye devam ediyor
13:08
Zelenskiy'den, ABD Başkanı Biden'a teşekkür mesajı
13:05
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:18
Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
13:00
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ