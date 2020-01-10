Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de toplandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde şu açıklamaları yaptı:

"Üye ülkelerle Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında stratejik bir tartışma yürütmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundum. Böylelikle resmi daha geniş bir şekilde analiz edebiliriz."

Borrell, toplantıda ilk olarak Libya'daki gelişmelerin ele alınacağını belirterek, bu çerçevede yürütülen görüşmeler hakkında bilgi alışverişi yapılacağını söyledi.

Yüksek Temsilci Borrell, toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de katılacağını anlattı.

Dışişleri bakanlarının aynı zamanda İran'daki gelişmeleri de ele alacağını belirten Borrell, bu bölümde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi.

"AB daha etkin tutum sergilemeli"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'da düşmesi konusunun her yönüyle araştırılmasının önemini anlatarak, Tahran yönetiminin bu konudaki araştırmalara açık olduğu yönünde verdiği sinyallerin önemli olduğunu söyledi.

Schallenberg, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması için AB'nin daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydederek, "Eğer taraflar müzakere masasına gelmiyorlarsa biz müzakere masasını onlara götürmeliyiz" diye konuştu.

İki taraf arasında bir diyalog kanalının kurulmasının öneminden bahseden Schallenberg, şiddet sarmalından uzaklaşarak siyasi diyaloğa kapı aralanması gerektiğini vurguladı.

"Libya ikinci Suriye olur"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Libya için kısa bir süre içinde siyasi çözüm bulmazsak Libya ikinci bir Suriye olur. Bunun olmaması lazım" dedi.

Bu konuda Berlin sürecini başlattıklarını anımsatan Maas, Libya'da ateşkesin sağlanmasını ve bir silah ambargosunun uygulanmasını istediklerini anlattı.

Yarın Başbakan Angela Merkel'in Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğine işaret eden Maas, "Bu ihtilafta Rusya önemli rol oynadığı için Putin ile görüşeceğiz ve Rusya’nın çözümün bir parçası olmasını istiyoruz” dedi.

"İran’dan anlaşmaya uymasını bekliyoruz"

AB’nin de Irak’ta ve Orta Doğu’da bir rol oynaması gerektiğini söyleyen Maas, Irak’ın ABD ile İran arasında bir çatışma sahnesine dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Maas, Avrupalıların Irak’a hem askeri ve hem de sivil alanda çok yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Bunların kaybolmaması gerekir" diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Maas, DEAŞ’a karşı mücadelenin sonlandırılması durumunda bunun Irak’ı büyük ölçüde istikrarsızlaştıracağı ve "DEAŞ’a yeni oyun alanları açacağı" uyarısında bulundu.

Alman bakan, İran ile nükleer anlaşmadan doğan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda görüşeceklerini, bunların yerine getirilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Maas, bundan dolayı nükleer anlaşmanın bir geleceği olması gerektiğini belirterek riayet edilmediğinde anlaşmanın geleceğinin olmayacağını anlattı. Heiko Maas, İran’dan anlaşmaya uymasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA