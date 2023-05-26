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Dünya
AA 26.05.2023 23:25

AB, Belarus'un Rusya ile taktik nükleer silah anlaşması yapmasını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Moskova ve Minsk yönetimlerinin yaptığı Belarus topraklarında, Rus nükleer savaş başlıklarının konuşlandırılmasına izin veren anlaşmayı kınadığı bildirildi.

AB, Belarus'un Rusya ile taktik nükleer silah anlaşması yapmasını kınadı
[Fotograf: AA]

Açıklamada, "Bu, daha aşırı derecede tehlikeli tırmanışa yol açacak bir adımdır." ifadesi kullanılarak, Belarus yönetimi, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı ve sebepsiz savaşın suç ortağı" olarak nitelendi.

Belarus yetkilileri, söz konusu desteği bir an önce durdurmaya davet edilirken, "Durumu daha da tırmandırmaya yönelik herhangi bir girişim, güçlü ve koordineli bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bugün, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.

Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, martta Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını ifade etmişti.

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