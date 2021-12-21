Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yıl sonu değerlendirmesi için düzenlenen basın toplantısında konuşan EMA Direktörü Emer Cooke, Omicron varyantına karşı aşıların gözden geçirilmesi sürecinin devam ettiğini ve bu yönde bir karar alınmasına hazırlıklı olunduğunu açıkladı.

Cooke, Omicronun dominant varyant olma eğiliminin sürdüğünü dile getirdi ancak Delta ile mücadelenin de sürdüğüne dikkati çekti.

"AB ayda 300 milyon doz aşı üretebiliyor"

Pfizer-BioNTech tarafından üretilen ilk aşıya onay verilmesinin üzerinden 1 sene geçtiğini söyleyen Cooke, AB'nin ayda 300 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip hale geldiğini ifade etti.

"Novavax üretimi aşı, 1 milyar doz üretilecek"

EMA'nın son olarak tavsiye ettiği ve Novavax üretimi aşının, normal buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi nedeniyle daha kullanışlı olduğunu açıklayan Cooke, "Bu aşı, COVAX programı dahilinde yılda 1 milyar doza kadar doz üretecek ve dünyanın en kısa sürede aşı olmasını sağlayacak" dedi.

EMA, şu ana kadar Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretilen aşılar ile Kineret, Regkirona, Roactemra, Ronapreve, Veklury ve Xevudy isimli ilaçların tedavide kullanımını onaylamıştı.