Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB Adalet Divanı, AB Konseyi ile PKK arasındaki temyiz davasında kararını verdi
[Fotoğraf: Reuters]
AB Adalet Divanı, AB mahkemesinin terör örgütü PKK ile ilgili hükmünün bozulmasına karar verdi. Buna göre örgütün, "terör örgütleri listesinden" eksik gerekçe nedeniyle çıkarılması çabalarının önü tıkandı. Dava, yeniden yargılama için gönderildi.
Karara konu olan unsur, Avrupa Birliği Konseyi'nin 2014-2017 dönemine dair hazırladığı terör örgütleri listesi.
PKK terör örgütü, 1 Mayıs 2014 tarihinde AB Konseyi aleyhine dava açmış, Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinden çıkmaya çalışmıştı.
2018'de, Avrupa Birliği genel mahkemesi, PKK'nın listede tutulmasına ilişkin yeterli gerekçe ortaya koyamadığına karar verdi; listede 2000'li yıllarından kalan güncel olmayan veriler bulunduğu iddia edildi.
Ancak, Avrupa Birliği Adalet Divanı, o kararı bozdu; davanın yeniden yargılama için Avrupa Birliği genel mahkemesine geri gönderilmesine karar verdi.
Kararla, terör örgütü PKK'nın, terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimali azalmış oldu.
Etiketler: Avrupa Birliği
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