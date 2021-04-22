Karara konu olan unsur, Avrupa Birliği Konseyi'nin 2014-2017 dönemine dair hazırladığı terör örgütleri listesi.



PKK terör örgütü, 1 Mayıs 2014 tarihinde AB Konseyi aleyhine dava açmış, Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinden çıkmaya çalışmıştı.



2018'de, Avrupa Birliği genel mahkemesi, PKK'nın listede tutulmasına ilişkin yeterli gerekçe ortaya koyamadığına karar verdi; listede 2000'li yıllarından kalan güncel olmayan veriler bulunduğu iddia edildi.

Ancak, Avrupa Birliği Adalet Divanı, o kararı bozdu; davanın yeniden yargılama için Avrupa Birliği genel mahkemesine geri gönderilmesine karar verdi.



Kararla, terör örgütü PKK'nın, terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimali azalmış oldu.