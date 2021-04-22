Paylaşımlı bisiklet uygulaması Çin'de geçtiğimiz yıllarda hızlı bir büyüme kaydetmişti.

Şehir sakinleri trafik sıkışıklığına çözüm olması için bisiklet kullanmaya teşvik edilmişti ve ülkede her yerde telefon uygulamasıyla kilidi açılıp, istenilen yere bırakılabilen bisikletler bulunuyordu.

Bisiklet mezarlığı şehirler

Bisikletlere olan rağbet her geçen gün azalıyor ve kaldırımlarda, yollarda birikmiş bisikletler yığını oluyor. Bu bisikletler kirliliğe neden oluyor.

Çin'in bisiklet mezarlıkları ile dolu şehirlerinde bundan sonra yerleştirilecek bisiklet sayısına sınırlama getirilecek.

Sadece başkent Pekin bu yıl içerisinde 44 bin paylaşımlı bisikleti kaldıracak.

Şirketler ekonomik krizde

Yerel yönetimlerin aldığı bu önlemler paylaşımlı bisikletlerin geleceğini de etkileyebilir.

Paylaşımlı bisiklet uygulamalarını hayata geçiren şirketler ekonomik çıkmaz içerisine girmiş durumda.