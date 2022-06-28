Escambia İlçesi Şerifi Chip Simmons, bir adamın moteldeki dolapta kılıf içinde silah bıraktığını, çocuğun ise babasının odadan ayrılmasından sonra silahı bulduğunu söyledi.

Çocuk kılıfından çıkardığı silahla oynarken, odadaki 1 yaşındaki kız çocuğuna kurşun isabet etti.

Odada bulunan diğer kız ise yaralandı.

Simmons, babanın kız arkadaşıyla motelde kaldığını ve kadının o esnada uyuduğunu söyledi. Öldürülen ve yaralanan çocukların onun çocukları olduğunu açıkladı.

Şerif, babanın ateşli silah bulundurmaktan hüküm giymiş bir suçlu olduğunu, delilleri kurcalama, kusurlu ihmal ve ateşli silahı güvenli bir şekilde saklamama suçlamalarıyla gözaltına alındığını söyledi.

Raporları takip eden Everytown for Gun Safety adlı savunma grubuna göre, geçen yıl 18 yaşından küçük çocuklar tarafından en az 392 kasıtsız ateş açıldı ve 163 ölüm gerçekleşti .