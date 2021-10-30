South China Morning Post’un haberine göre, 23 Kasım’da Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenmesi planlanan Christie's müzayedesinde 16. yüzyılda dokunduğu tahmin edilen Çin'deki Ming Hanedanlığı döneminden (1384-1644) kalma halı, 4,8 ila 5,4 milyon ABD dolarına satışa sunulacak.

Müzayede yetkilileri, 5x4 metre ölçülerindeki halının imparator tahtı altındaki zemini kapladığını ve halının hükümdarın göklerle bağlantısını gösterdiğini ifade etti.

Ejderhalar imparatorluğun gücü

Halının üzerinde, beş pençeli ejderha ve üzerlerinde bulutların olduğu görülüyor. Ejderhaların imparatorluğun gücünü simgelediği belirtiliyor.

[Fotoğraf: AFP]

Christie's halı ve kilim uzmanı Louise Broadhurst, halının bu zamana kadar sağlam kalmasının bir başarı olduğunu vurgulayarak, eseri satışa sunma fırsatına sahip olmaktan onur duyduğunun altını çizdi.

39 halı satışa sunulacak

Müzayedede, söz konusu halı ile birlikte Ming Hanedanlığı'na ait 39 halı ve imparatorluk ejderhası motifli 16 halının satışa sunulacağı kaydedildi.

Uzmanlar, Ming imparatorları için yüzlerce halı dokunduğuna inanıyor, ancak halıların çeşitli zamanlarda kaybolduğunu veya yok edildiğini söylüyor.

Ming Hanedanlığı'na ait başka bir imparatorluk halısı, 2020’de, New York'ta bir Christie's müzayedesinde 1,7 milyon ABD dolarına satılmıştı.