ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron denizaltı anlaşması krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.

Biden ile Emmanuel Macron'un, Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki görüşmesi arkasında dikkat çekici kareler bıraktı.



İki ismin görüşmesi öncesinde, Vatikan Büyükelçiliği merdivenlerinde Macron'un Biden'i bileğinden kavrarcasına tuttuğu görüntü dikkat çekti.

[Fotoğraf: AP]

"G20 öncesi el sıkma başarısızlığı"

Macron'un Biden'in elini sıkarak canını yakıyormuş gibi yansıyan görüntünün yanı sıra ABD Başkanı'nın Macron'a bir kaç kez dokunması da akıllarda kaldı.



İki isim kriz sonrası ilk buluşmalarını el sıkışarak bitirse de Alman basını yaşananları G20 öncesi el sıkışma başarısızlığı olarak aktardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Konular ciddi, görüntüler komik

Haberlerde iki liderin ele aldığı konuların oldukça ciddi ancak yansıyan görüntülerin komik olduğu belirtildi.

İki liderin görüşmesinde Biden, Aukus anlaşmasının "sakarca" ve "nazik olmayan bir şekilde" yapıldığını söyledi.

Macron ise "Somut kararlar aldık ve bunlar eylem ve inisiyatiflerle desteklendi. Şimdi geleceğe bakacağız" dedi.