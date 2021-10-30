Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da çocukların eline verilen bomba patladı: 2 çocuk öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Uganda'da çocukların eline biri ya da birileri tarafından bomba verildi. Bombanın patlaması sonucunda 2 çocuk hayatını kaybetti.
Uganda Polisi Başmüfettiş Yardımcısı Asan Kasingye, Nakaseke bölgesi kırsalında oyun oynayan çocuklarının eline biri ya da birileri tarafından jak meyvesine benzetilmiş patlayıcının verildiğini söyledi.
Patlayıcının infilak etmesi sonucu biri engelli iki çocuk hayatını kaybetti.
Çocuklara bombayı kimin verdiği hala araştırılıyor.
Lokanta saldırısını DEAŞ üstlendi
Ülkede son bir hafta içinde biri başkent Kampala'daki bir lokantaya diğeri bir otobüse 2 ayrı bombalı saldırı yapıldı.
Lokantaya yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi.
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