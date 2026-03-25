AA 25.03.2026 00:30

6 Arap ülkesinde fırtına ve sel uyarısı yapıldı

Umman, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ile Suriye'de fırtına ve sel uyarısı yapıldı, bazı ülkelerde eğitime ara verildi. Umman'da dünden bu yana şiddetli yağış sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Times of Oman haber sitesinin verdiği bilgilere göre, Umman'da bazı bölgeleri etkisi altına alan şiddetli yağmur ve ani seller 6 kişinin ölümüne neden oldu.

Umman Sultanlığı resmi haber ajansı da en son ülkenin kuzeyinde bulunan Musendem vilayetindeki vadilerde oluşan sele kapılan bir kadının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Umman'da dünden bu yana şiddetli yağmur sonucu oluşan sellerde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Ülkenin güneyindeki El-Batinah vilayetine bağlı Barka ve El-Maavil'de 30'dan fazla kişi kurtarılırken, ölenler arasında 1 de çocuk bulunduğu kaydedildi.

Mısır Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, istikrarsız hava koşulları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri eğitime ara verildiği bildirildi.

BAE'de Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından Dubai başta olmak üzere ülke genelinde fırtına ve toz bulutu uyarısı yapıldı, halktan dere yatakları ve denizden uzak durmaları istendi.

Suudi Arabistan'da Sivil Savunma İdaresi, Riyad ve doğu bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle halka "İhtiyatlı olun." çağrısı yaptı.

Irak ve Suriye'de perşembe ve cumaya kadar sürecek dengesiz hava akımı beklendiği, özellikle doğu kesimlerde sel riski ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar konusunda uyarılar yayımlandı.

Irak'ın güneyinde Vasit, kuzeyinde Kerkük vilayetlerinde, kötü hava koşulları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri okullarda eğitime ara verme kararı alındı.

Suriye Sivil Savunma İdaresinden yapılan uyarıda, rüzgarın saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtilerek, denizden, vadi ve alçak bölgelerden uzak durulması, ağaç ve elektrik direklerinin altında beklenmemesi tavsiye edildi.

