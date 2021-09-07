Avusturya'nın başkenti Viyana beşinci Parlamento Başkanları Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

110 ülkenin Meclis Başkanı, salgın sürecinde ilk kez yüz yüze toplantıda bir araya geldi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele, iklim değişikliği ve Afganistan'daki son durum öne çıkan başlıklar oldu.

Aşılara ‘eşit ulaşım’ vurgusu

Salgınla mücadelede birlikte hareket etmenin önemine değinildi. Aşılara tüm insanların eşit ulaşılabilmesi çağrısı yapıldı.

Konferansta Türkiye'yi Meclis Başkanı Mustafa Şentop temsil ediyor.

Şentop, konferansta yaptığı konuşmada bazı sosyal medya platformlarındaki bilgi kirliliğine vurgu yaptı.

“Dezenformasyon ve nefret söylemi 21'inci asrın bir başka salgını”

Şentop, dezenformasyon ve nefret söylemini “21. asrın bir başka salgını” olarak tanımladı; terör örgütlerinin bu platformlardaki faaliyetlerine dikkat çekti.

“ABD ve Avrupa Birliği’nin terör listesindeki PKK ve Türkiye’de kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütünün mensuplarının bahse konu platformlardaki propaganda faaliyetleri bu olgunun bariz örneklerindendir."

Şentop çözümün, zehirli söyleme karşı hukuk çerçevesinde mücadele etmek için en isabetli kanunları yapmak olduğunu da vurguladı.