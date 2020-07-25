Haber Giriş: Kaynak: AA
4 dev şirketin CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verecek
[Fotoğraf: AA]
Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verecek. Tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin sorularını yanıtlayacak yöneticiler, oturuma video konferansla katılacak.
ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.
4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.
Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.
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