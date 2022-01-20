Üçü çocuk 39 göçmenin cansız bedeni 23 Ekim 2019'da, İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın soğutuculu dorsesinde bulundu.

Bir gün önce Belçika'nın Zeebrugge köyünden İngiltere'nin Purfleet kasabasına gitmek üzere yola çıkan göçmenlerin oksijen yetersizliği ve hipertermi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Bruges ceza Mahkemesinde yargılanan insan tacirleri hakkında karar verildi. Çetenin Vietnamlı lideri 15 yıl hapis cezasının yanı sıra 920 bin euro para cezasına çarptırılırken, 2 milyon 300 bin euroluk mal varlığına da el kondu.

Diğer üyelere 1-10 yıl hapis

Çetenin diğer 17 üyesi ise bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Belçika ve Fransa'da da 26 kişi tutuklanmıştı.

İngiltere'de de olayla bağlantısı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında geçen sene ocak ayında tutuklama kararı çıkartılmıştı.