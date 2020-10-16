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3 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Hocavend bölgesinin Hırmançık, Ağbulak ve Ahullu köyleri işgalden kurtarıldı" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Aliyev, açıklamasında Hocavend'de 3 köyün daha işgalden kurtarıldığını belirterek şunları söyeldi:
"Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır."
Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:44
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