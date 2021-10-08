Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 11:11Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
2021 Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu
[Fotoğraf: Maria Ressa / Reuters]
Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov, 2021 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.
Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov, 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.
Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen düzenlediği basın toplantısında, "Bayan Ressa ve Bay Muratov, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı Barış Ödülü'nü alıyorlar" dedi.
Etiketler: Nobel
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