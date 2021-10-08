Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik büyüyor.

Kanada merkezli Kanwa Defense Review, Çin'in doğu Tayvan yakınlarındaki hava üslerini gösteren uydu görüntüsünü yayınlandı. Görüntüde Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir hava üssünde barındırılan bir J-16D savaş uçağı yer alıyor.

Defence Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Andrei Chang, uydu görüntülerinin J-16D’nin mayıs ayında Jiangxi, Nanchang'daki Xiangtang hava üssüne konuşlandırıldığını gösterdiğini söyledi.

Ocak ayındaki bir görüntüde ise Zhejiang eyaleti, Changxing ilçesindeki başka bir hava üssünün yeni hangarlar ve inşa edilen diğer altyapılarla genişletildiğini göstermişti.

South China Morning Post'a göre, her iki hava üssü de PLA'nın Doğu Tiyatro Komutanlığı tarafından yönetiliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Çinli bir yetkili, J-16D savaş uçağının Tayvan yakınlarındaki bir doğu hava üssüne konuşlandırıldığını doğruladı. Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetin “savaş hazırlık eğitiminin bir parçası” olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki gerginlik en üst düzeyde

Çin, Tayvan’a yönelik askeri tehdidini artırma ve hava savunmasını test etme stratejisinin bir parçası olarak adanın hava savunma tanımlama bölgesine sadece geçen hafta 148 olmak üzere rekor sayıda savaş uçağı gönderdi.

Hafta başında da 56 Çin savaş uçağı Tayvan hava sahasına girerek Taipei Savunma Bakanlığı’nın hava savunma sistemini harekete geçirdi.

Tayvan bu saldırıları "sorumsuzca provokatif eylemler" olarak nitelendirirken, ABD, Japonya ve Avustralya Çin'i askeri tehditlerine son vermeye çağırdı.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-Cheng, Çin ile ilişkilerin son 40 yılın en kötü noktasında olduğunu söyledi.



