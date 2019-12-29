Rakamları Bloomberg Milyarderler Endeksi açıkladı. Yıl sonu bilançoları 2019 yılının dünyanın en zengin insanları için oldukça parlak geçtiğini gösteriyor.

Buna göre, dünyadaki en zengin 500 kişinin serveti yıl içinde net yüzde 25 arttı, yani 500 kişinin toplam serveti 12 ayda 1 trilyon 200 milyar dolar arttı ve 5 trilyon 900 milyar dolara ulaştı.

Listenin üst sıralarında yer alan Mark Zuckerberg ile Bill Gates toplamda 50 milyar dolar kazandı. Listedeki 52 kişinin serveti küçüldü. Serveti azalanlar arasında Amazon'un sahibi Jeff Bezos da var. Boşanma anlaşması nedeniyle Bezos'un serveti 9 milyar dolar eridi.

Amazon'un sahibinin mal varlığı 130 milyar dolar. ABD'nin geneline bakıldığında ise gelir adaletsizliğinin son yarım yüzyılın en yüksek oranına ulaştığı görülüyor.

Bu sonuç, zenginden daha yüksek vergi alınması için yapılan tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: TRT Haber