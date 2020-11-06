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20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı aynı teknede yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'ya kaçmaya çalışan 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bir teknede yakalandı.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora'nın kuzeybatısındaki Katakolo Limanı'nda bir balıkçı teknesinde 65 kişi tespit edildi.
Göçmenlerin arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 20 kişi ile PKK mensubu 10 teröristin bulunduğu belirlendi.
Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen FETÖ'cülerden bazıları, "eski polis" olduklarını söyledi.
PKK'lıların arasında ise "eski politikacı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu" iddia edildi.
Etiketler: FETÖ Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 11:21
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