İsrail basınında yer alan haberlere göre Arjantin polisi, 2 İranlının kullandığı pasaportlardaki parmak izlerinin ve fotoğrafların pasaport sahipleriyle uyuşmadığını fark etti.

Polis tarafından yapılan testler, belgelerin sahte olduğunu ve pasaportlarda İbranice yazım hataları olduğunu gösterdi.

İsrail basınına göre, pasaportların sahte olduğunun anlaşılmasına rağmen, İranlılar havaalanından ülkeye giriş yapabildi.

Ancak İranlıların Arjantin'e girmelerinden 2 gün sonra devlet mahkemesi davanın terörle mücade birimine devredilmesine karar verdi.

Arjantin'e sahte pasaportla giren 2 İranlının amacı ise henüz belirlenemedi.

Kaynak: Jerusalem Post