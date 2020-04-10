İngiltere'nin Yorkshire bölgesi Doncaster kentinde yaşayan ve bu yılın Temmuz ayında 100 yaşına basacak olan 2. Dünya Savaşı gazisi Albert Chambers, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı.

[2. Dünya Savaş gazisi Albert Chambers | Fotoğraf: DHA]

Başka bir hastalık sebebiyle hastaneye gelen Chambers, koronavirüs belirtileri gösterince, test edildi ve hemen tedavi altına alındı. Yüksek risk tehlikesi taşıyan 99 yaşındaki savaş gazisi, ailesinin endişelerine karşı iyileşerek taburcu oldu.

Alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Tickhill Road Hastanesi’nden sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu olan Chambers, “Çok teşekkür ediyorum, benim için yaptığını her şeye minnettarım. Daha iyi olamazdım” dedi.

Basına konuşan yakınları ise, Chambers’ın koronavirüs kaptığını öğrendiklerinde yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünerek endişelendiklerini ama savaş gazisinin dayanıklı çıktığını ifade etti.