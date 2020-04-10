Haber Giriş: Kaynak: AA
AB liderleri koronavirüs kurtarma paketi için toplanıyor
Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri, yeni tip koronavirüse yönelik hazırlanan 540 milyar avroluk kurtarma paketini 23 Nisan'da görüşecek.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, COVID-19'un ekonomik etkilerine karşı maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı kurtarma paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Krizin yükünü beraber omuzlayacağız"
Kurtarma paketinin çalışanlara, işletmelere ve ülkelere hızla destek sağlayacağına işaret eden Michel, "Bu benzersiz paketle krizin yükünü beraber omuzlayacağız" ifadesini kullandı.
Michel, AB üyesi ülke liderlerinin COVID-19 kurtarma paketini 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri tele konferansta ele alacaklarını belirtti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 Avrupa BirliğiSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 18:03
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