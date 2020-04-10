Filipinler'de hükümet, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm tıp profesyonellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Filipinler Yurt Dışı Çalışma İdaresinden yapılan açıklamada, yasağın, "tıp alanındaki insan kaynağının acil durumda öncelikle ulusal sağlık sistemine aktarılabilmesi" amacıyla getirildiği belirtildi.

Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolar yardım

Dünya Bankası da COVID-19'la mücadele için Filipinler'e 500 milyon dolar mali yardımda bulunacağını açıkladı.

Dünya Bankası Filipinler, Malezya, Tayland ve Brunei Ülkeler Direktörü Achim Fock, yardımın "Filipinler'i COVID-19'un sağlık ve ekonomi alanında yaratabileceği şoklara hazırlamayı amaçladığını" ifade etti.

Filipinler'de şu ana kadar 4 bin 195 COVID-19 vakası görülürken, 221 kişi hayatını kaybetti.