Şubat 1916'da gönderilen mektup 2021'de Crystal Palace bölgesinde bulunan Hamlet Road'taki bir daireye ulaştı. Zarfın üzerindeki pulda V. George'un başı olduğu aktarıldı.

Norwood Review adlı yerel tarih dergisinin editörü Stephen Oxford'un araştırmasına göre, pul satıcısı Oswald Marsh'ın eşi Katie Marsh'a hitaben yazılan mektup, arkadaşı Christabel Mennell tarafından gönderilmiş.

Mektupta "Sevgili Katie, bana yardım eder misin? Toplantıda söylediklerimden sonra kendimden çok utanıyorum" yazıyor.

Crystal Palace'taki dairenin mevcut sahibi Finlay Glen, BBC'ye verdiği röportajda "Tabii ki mektubun 100 yıldan uzun süre boyunca nasıl öylece durabildiğine epey şaşırdık ve kafamız karıştı" dedi.

"Ne yaşanmış olabileceğine dair başka bilgimiz yok"

İngiliz Kraliyet Postası da mektupla ilgili bir açıklama yayımlayarak "bu olayda ne yaşandığından emin olmadıklarını" belirtti. Bir sözcü, "Toplumun 1916'dan kalma bu mektubun tarihiyle ilgileneceğini bilsek de ne yaşanmış olabileceğine dair başka bilgimiz yok" dedi.

Oxford, "Çok sıradışı bir durum ve aslında 1800'lerin sonlarında üst orta sınıflar için çok popüler bir yer olan Norwood'da yaşayan halk ve yerel tarih hakkında bize bir ipucu vermesi açısından son derece heyecan verici" diye ekledi.

Crystal Palace epey zengin kişilerin akınına uğramıştı ve muhtemelen tam da bu nedenle bölgeye taşınan biri hakkında bilgi edinmek kesinlikle büyüleyici.