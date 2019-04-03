Kayak tatili yapmak için İtalya'nın kuzeyinde yer alan Bergamo kentine gitmeye karar veren Skirmantas Strimaitis uçakta ilginç bir süprizle karşılaştı.

Strimaitis, 188 kişilik Boeing 737-800 tipi uçakta tek başına uçtu.

Strimaitis dışında uçakta sadece iki pilot ve beş kabin görevlisi vardı.

Novaturas seyahat şirketi, uçağın İtalya'daki bir grubu Litvanya'ya geri getirmek için uçtuğunu ve boş dönmemek için tek yön bilet sattıklarını açıkladı.

Strimaitis ise bilet alan tek yolcu oldu.

Associated Press'e açıklama yapan Strimaitis, iki saatten fazla süren uçuş için “hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim” dedi.

Kaynak: AP