1954 yılında Hamburg’da doğan Angela Merkel, Doğu Almanya'da büyüdü.

Leipzig Üniversitesi’nde fizik öğrenimi gören Merkel'in 35 yaşına kadar siyasetle hiç ilişkisi olmadı.

Siyasete girdikten sonra ise kariyer basamaklarını birer birer tırmandı.

Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrasında yapılan ilk seçimlerde, Doğu Alman hükumetinin sözcüsü oldu. Daha sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne katıldı.

Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün kabinesinde Kadın ve Gençlik Bakanlığı'na atandı.

Almanya'nın en genç ve ilk kadın başbakanı

Merkel, 2000 yılında Katoliklerin etkisindeki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nin hem ilk Protestan, hem de ilk kadın genel başkanı seçildi.

21 yıl başkanlığını yapacağı partisinin lideri olarak, 22 Kasım 2005’te Almanya Şansölyesi oldu.

Ülkesinin en genç ve ilk kadın başbakanı olduğunda 51 yaşındaydı.

Merkel, 16 yıl başbakanlık görevini yürüttü.

Ülkesinin en uzun süre görevde kalan iki başbakanından biri oldu.

Görev süresi boyunca Avrupa Birliği'nde (AB) de sözü geçen isim olarak dikkati çekti. Ancak çok sayıda krizle karşılaştı.

TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok, "16 yıllık Merkel koalisyonlar iktidarı aslında bir istikrar dönemi olarak gerçekleşti. Borç, euro, mülteci, COVID-19 krizi. Alman ekonomisi bir miktar gerilemekle birlikte son dönemde tekrar çıkış trendine girdi." dedi.

Merkel, göçmen krizinde inisiyatifi ele aldı, tepkilere rağmen yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı Almanya'ya aldı. Ancak aynı dönemde göçmen karşıtı aşırı sağ akımlar ülkede güç kazandı.

Partisi iktidarı kaybetti

24 Eylül 2017’deki genel seçimlerde, iktidardaki koalisyonun büyük ortağı olan partisi oy kaybına uğradı.

Merkel, Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde genel başkanlık ve başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Bu yıl 26 Eylül'de yapılan seçimlerinde yaşanan oy kaybı, partisinin iktidarı da kaybetmesine neden oldu.

Son dönemde titreme nöbetleri

Parmak uçlarını birleştirerek iki elini elmas şeklinde tutması onunla özdeşleşti.

Merkel'in 2019 yılında art arda yaşadığı titreme nöbetleri ise sağlığı konusunda endişelere neden oldu.