Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burundi'deki hapishanede yangın çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika ülkesi Burundi'de, içinde 400 mahkumun bulunduğu bir hapishanede yangın çıktı.
Sabah saatlerinde başkent Gitega'daki bir hapishanede yangın çıktı. Yangının neden çıktığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, hapishanede 400 mahkumun bulunduğu öğrenildi.
İlk belirlemelere göre 38 mahkum hayatını kaybetti.
Yangında hapishanenin önemli bir kısmının hasar gördüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
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