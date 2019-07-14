Filistin halkı 15 Temmuz gecesi Mescid-i Aksa'ya giderek hem Türkiye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Gece boyunca Türkiye'den gelecek hayırlı bir haber için televizyonun başından ayrılmayan halk, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sevinçle karşıladı.

TRT Haber Kudüs muhabiri Kubilay Çakır, Kudüs halkından o gece yaşananları dinledi.

Kudüslü Lütfi Cabir, "Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra elbette mutlu olduk. Tüm Filistin halkı mutlu oldu. Çünkü Erdoğan hem kendi halkına hem de tüm Filistinlilere iyi davranıyor. Türkiye, ABD ve İsrail’e karşı Kudüs’ü destekliyor. Aksa Camii desteklenmeli ve kurtarılmalı. Tüm insanlar sokağa çıktı. Bayraklar yükseldi ve tatlılar dağıtıldı. Çünkü burası Müslüman bir ülke" dedi.

Bir başka Kudüslü İbrahim Necmi ise darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Filistin halkı, darbe esnasında Erdoğan’ın kaderi hakkında çok endişeliydi. Türkiye’de olanları takip ettik. Hepimiz biriz ve Erdoğan’ın yaşadıklarından utandık. Neyse ki darbe başarılı olmadı. Ailem ve ben darbeden sonra Türkiye’ye gittik ve çok mutluyduk. Bundan mutlu olmayan insanlar da var. Ama biz Erdoğan’ın arkamızda olduğunu düşünüyoruz. Filistin’de, Türkiye’de, Ürdün’de, ABD’de iyi ve kötü insanlar var. İyi insanlar iyilik için çalışır. Kötü insanlar ise şeytan için çalışır."



Doç. Dr. Cemal Musa Amro ise son 20 yılda Türkiye ile Filistin arasındaki gelişen ilişkilere dikkat çekti.

"Tarihte, Kudüs'ün İstanbul'un ikiz şehri olduğu biliniyor. Osmanlı'nın Kudüs'teki etkisi de büyük. Kudüs'teki eski şehir, Osmanlı karakterine sahip. Bu nedenle, Kudüs ve Türkiye arasında derin bir psikolojik ilişki var. Erdoğan ve Necmeddin Erbakan’dan sonra Türk-Arap yakınlaşması oluştu. İlişkiler çok daha iyi ve güçlü." diyen Amro 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını anlattı:

"Darbe girişiminden sonra Filistinliler Aksa Camii'ne giderek dua etti. Allah bu darbe girişiminin başarısız olmasını istedi ve Kudüslüler çok sevindi. Sosyal medya sitelerinden tebrik etti. Bazıları Türkiye Konsolosluğuna giderek tebrik etti.

Özellikle Mısırlılar bölgedeki diktatörlük rejimlerinden ve işgal baskısından muzdarip. Türkiye'ye sığındılar ve bir destek buldular. Türkiye, zorluklar konusunda onlara destek verdi ve bu nedenle Kudüslüler çok sevindi ve birbirlerini tebrik etti"

Haber: Kubilay Çakır

Kamera: Hamzeh Naaji