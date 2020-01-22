Yerel basındaki haberlere göre, Meme kentinde yaşları 3 ila 14 arasında değişen 15 çocuk Anglofon ayrılıkçıları tarafından kaçırıldı.

Kamerun ordusu, Palm City-Kosala kentine götürüldüğü söylenen çocukların bulunması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Anglofon krizi

Hükümetin, Anglofon Güneybatı ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Patlak veren krizin çözümü için Cumhurbaşkanı Paul Biya, kapsamlı diyalog süreci başlatmış, 30 Eylül-4 Ekim'de başkent Yaounde’de, Kuzey Batı ve Güney Batı bölgelerinden ayrılıkçı Anglofonların da katılımıyla diyalog toplantıları yapılmıştı.

Toplantıların ardından, 19 Aralık’ta Meclis, İngilizce konuşulan Güney Batı ve Kuzey Batı Anglofon bölgelerine özel statü tanıyan ve yerinden yönetimi öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA