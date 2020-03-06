Edirne'ye gelen binlerce sığınmacının sınır hattındaki hareketliliği devam ediyor.

Türkiye'nin birçok ilinden Edirne'ye gelen aralarında Suriye, Afganistan, İran ve Özbekistanlıların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, sınır hattına ulaşmak üzere tarlaları aşıp Meriç Nehri'ne ulaşıyor. Meriç Nehri kenarından karşı kıyıya geçişi devam ederken bazılarının da bekleyişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.