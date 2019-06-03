Sosyal medya sitesi Facebook’ta yaptığı paylaşımla olayı kamuya duyuran Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, F-15 tipi 2 savaş uçağının Scoot Havayollarına ait bir yolcu uçağından yapılan bomba ihbarı üzerine havalandığını ancak bunun yanlış alarm olduğunu söyledi.

Singapur Hava Kuvvetlerinin daima ihtiyatlı olacağını belirten Hen, aksi ispat edilmedikçe her tehdidi ciddiye alacaklarını vurguladı.

Scoot Havayollarından yapılan açıklamada ise, TR385 kodlu uçuşun güvenli şekilde sonlandığı, 144 yolcu taşıyan uçağın Changi Havalimanına iniş yaptığı aktarıldı.

Bomba ihbarı yaptığı bildirilen çocuğun, soruşturmada polise yardımcı olduğu belirtildi.

Kaynak: BBC International