Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki helikopterin çarpışması sonucu yaşanan kaza, dün akşam meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Fransa 2013'ten beri 4 bin 500 askerle Mali'de bulunuyor.

Kaynak: Reuters