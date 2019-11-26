Dünya
13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü26 Kasım 2019 Salı 12:19 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 12:26
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de El Kaide'ye karşı operasyon yapan 13 Fransız askerinin helikopter kazasında öldüğünü açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki helikopterin çarpışması sonucu yaşanan kaza, dün akşam meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Fransa 2013'ten beri 4 bin 500 askerle Mali'de bulunuyor.
Kaynak: Reuters
Etiketler: fransa Mali operasyon helikopter kazası