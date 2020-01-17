Dünya

102 yaşında emekli olmaya karar verdi

17 Ocak 2020 Cuma 12:02 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 17:29

ABD'de 102 yaşındaki bir adam, yaklaşık 60 yıllık çalışma hayatını noktalayıp emekli olmaya karar verdi. Asırlık çınarın emeklilikle ilgili planları da hazır.