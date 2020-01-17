102 yaşında emekli olmaya karar verdi17 Ocak 2020 Cuma 12:02 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 17:29
ABD'de 102 yaşındaki bir adam, yaklaşık 60 yıllık çalışma hayatını noktalayıp emekli olmaya karar verdi. Asırlık çınarın emeklilikle ilgili planları da hazır.
Bob Vollmer, ABD'nin Indiana eyaletinde yaşıyor.
Yaşı 102, ancak beden yaşı 50'lerinde ve gençlere taş çıkartıyor.
Asırlık çınarın gençlik iksiri ise, çalışmak ve sağlıklı ciğerler.
Özel bir şirketin doğal kaynaklar departmanında çalışan Bob Vollmer, bol bol seyahat ediyor.
Sahadan veri topluyor, departmanın yönettiği mülklerin sınır hattını kontrol ediyor.
‘Indiana’nın en yaşlı çalışanı’ unvanını elinde bulunduran Bob Vollmer, sonunda gitme zamanı geldi dedi emekliliğe karar verdi.
Vollmer, 1962’de başladığı araştırmacılık işinden 6 Şubat’ta ayrılmayı planlıyor.
İkinci Dünya Savaşı gazisi Vollmer, emekliliğinde bolca okumak, çiftçilik yapmak ve savaşta görevli olduğu Güney Pasifik adalarını ziyaret etmek istiyor.
Kaynak: TRT Haber