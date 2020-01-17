İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı bastı, Filistinlilere saldırdı17 Ocak 2020 Cuma 11:34 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 12:09
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı vaktinde baskın yaptı. Cemaate saldıran İsrail polisi bazı Filistinlileri darbetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkat çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardılar
Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.
Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.
İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.
İsrail polisi rahatsızlık verenleri dağıttıklarını iddia etti
İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde' (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Kaynak: AA