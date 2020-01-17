Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye krizinde siyasi sürecin önemli bir aşamasındayız, gelişmeler kontrolümüz altında, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.

Lavrov geçtiğimiz günlerde Moskova'da yapılan Libya görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada ayrıca şunları kaydetti;

"Libya konusunda hatayı İtalya değil, Libya'yı bombalayarak NATO yaptı ve devlet mekanizmasını yok etti." dedi.

Hafter bu uzlayşmaya uygun davranacağını belirtti."

Kaynak: TRT Haber