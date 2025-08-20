Açık 24.7ºC Ankara
Daily Mail 20.08.2025 07:57

10 yıl boyunca 12 kez otoyolu kapatan adam hapse atıldı

İngiltere'de 10 yıl boyunca 12 defa otoyolun ortasında durup trafiği aksatan adam hapse atıldı.

İngiltere’nin Galler bölgesindeki Swansea kentinde, yıllardır trafiği engelleyerek sorun çıkaran David Hampson adlı adam, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Hampson, son 10 yılda 12 kez yolu kapatma suçundan hüküm giydi. Özellikle polis merkezi ile sulh ceza mahkemesi arasındaki işlek caddeyi seçen Hampson, araçların geçişini engelleyip yetkililere zorluk çıkarıyor.

Polis, doktor ve avukatlarla konuşmayı reddeden Hampson, tutuklandığında da sessiz kalmayı tercih etti. Eski komşularından John Davies ise onun aslında konuşabildiğini, ancak otoriteyi sevmeyen bir “şakacı” olduğunu belirterek, “İnsanları sinirlendirmeyi seviyor ve sessiz kalarak onları daha da çileden çıkarıyor” dedi.

Mahkeme, Hampson’un son olarak 19 Haziran’da polis merkezinin önündeki caddeyi kapattığını ve araçların ilerlemesine engel olduğu için gözaltına alındığını aktardı.

