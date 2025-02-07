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Dünya
Express.co 07.02.2025 08:21

10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu

Alaska'da, içinde 10 kişi bulunan Bering Air uçağı, gizemli bir şekilde kayboldu. Uçakta dokuz yolcu ve bir pilot bulunuyordu.

10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu

Arama çalışmaları sürerken, Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" denildi.

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

"Halktan, kaybolanlar için endişelendiği bir dönemde, güvenlik ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ailelerin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurması önerildi.

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