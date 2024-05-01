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Dünya Dışı
Earth.com 01.05.2024 10:32

Uzayın 225 milyon kilometre uzağından Dünya'ya lazer mesaj iletildi

NASA'nın Psyche uzay aracındaki derin uzay iletişim teknolojisi, dikkat çeken bir başarı göstererek rekor kırdı ve lazer kullanarak derin uzaydan mesaj iletme yeteneğini kanıtladı. Bu etkileyici başarı, gelecekteki uzay araçlarının optik iletişimi kullanmasının önünü açarak daha hızlı ve daha karmaşık veri iletimini mümkün kılıyor.

Uzayın 225 milyon kilometre uzağından Dünya'ya lazer mesaj iletildi

Şu anda Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağına doğru yolculuğunda olan Psyche uzay aracı, NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki bilim insanları tarafından geliştirilen Derin Uzay Optik İletişim teknolojisi ile donatıldı.

Uzay aracının birincil iletişim sistemi radyo frekansına dayanırken, optik iletişim demosu onun derin uzay iletişiminde ezber bozan potansiyelini ortaya koydu.

8 Nisan'da, optik iletişim demosu, mühendislik verilerinin bir kopyasını, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin bir buçuk katına eşdeğer olan 140 milyon mil (226 milyon kilometre) uzaklıktan başarıyla iletti.

NASA'ya göre bu başarı, gelecekte Mars'a yapılacak misyonların yolunu açabilir.

Daha önce NASA, Dünya'nın ötesine geçen görevlerle iletişim kurmak için yalnızca radyo dalgalarını kullanıyordu.

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