Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli iki astronot, uzay yürüyüşüne çıktı. Görev, yaklaşık 7 saat sürdü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA astronotu Nicole Mann ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Koichi Wakata, uzay yürüyüşüne Türkiye saati ile 16.15'te başladı.

İkinci kez uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar, 2 hafta önce istasyonun dışındaki güç sistemine kurmaya başladıkları donanımı tamamladı.

Montaj platformları, gelecekte güneş enerjisi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

Görev Türkiye saati ile 23'te sona erdi.