Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
ABD'li SpaceX şirketi, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.
Uydular, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerken, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna konmayı başaramadı.
Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 19'uncu fırlatış oldu.
Dün yapılması planlanan fırlatış kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
Etiketler: Uzay Çalışmaları SpaceX
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