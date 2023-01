Perseverance ekibinin Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar, "#MarsHelicopter ve ben bir süredir hiç olmadığımız kadar yakınız. Uçuşlar arasında bir kum tepeciği üzerinde dinlenen birini gördüm. Kimdi, tahmin edin. Ingenuity'nin #39 numaralı uçuş için hazırlandığına inanabiliyor musunuz?" açıklamasıyla yayımlandı.

Ingenuity, yaklaşık 79 saniyede 140 metreyi kapsayan 39 numaralı Mars uçuşunu 11 Ocak'ta gerçekleştirdi.

The #MarsHelicopter and I are closer together than we’ve been in a while, and guess who I spotted resting on a dune between flights. Can you believe Ingenuity is gearing up for Flight #39? ????



