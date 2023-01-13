NASA yetkilileri, buzla kaplı ziyaretçinin ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi.

Perşembe gününden itibaren Kuzey Yarımküre'dekiler için dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın konumda olacağını söyledi.

NASA, bu ayın başlarında blogunda "Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu, parlaklıktaki mevcut eğilimini sürdürürse, karanlık gökyüzü altında çıplak gözle tespit edilmesi kolay bir gök cismi olacak" dedi.

NASA'ya göre, C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan buzlu gök cismi, 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapmadan önce 12 Ocak'ta güneşe en yakın geçişini yaptı.

Planetary Society, "kuyruklu yıldızın güneşin etrafında dönmesi yaklaşık 50 bin yıl sürüyor, bu nedenle onu görme fırsatı ömür boyu yalnızca bir kez gelecek" dedi.